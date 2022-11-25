МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до более чем 1%, следует из данных торгов. Нефть дорожат в Азии на торгах пятницы

По состоянию на 12.53 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,44%, до 86,57 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 2%, до 79,5 доллара.

Рынки в пятницу оценивают ряд факторов. Так, например, инвесторы обращают внимание на планы ЕС о вводе "потолка цен" на российскую нефть. Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило, что переговоры ЕС о потолке цен на российскую нефть отложены из-за разногласий между странами и могут возобновиться в пятницу.

Также рынки оценивают перспективы сокращения спроса из-за распространения ковида в Китае. В четверг в стране были выявлены уже почти 33 тысячи новых случаев заболевания, что стало новым рекордом. Это может привести к ужесточению коронавирусных ограничений, негативно влияющих на экономику страны, и, соответственно, снижающих нефтяной спрос.

При этом за предыдущие три недели цена фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 12,84%, марки WTI — на 14,93%, и завершающаяся неделя может привести к четвертому подряд еженедельному снижению.