МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею о введении потолка цен на российскую нефть в 30 долларов, сообщило агентство Bloomberg. В Хорватии не согласились с предложенным ЕК потолком цены на газ

"Я очень признателен нашим балтийским коллегам, польским коллегам, их предложения установить этот потолок на уровне 30 долларов за баррель вполне разумны. Эта идея гораздо лучше", — привело агентство заявление Зеленского в ходе его выступления по видеосвязи на конференции в Литве.

В четверг издание Politico сообщило, что большинство стран Евросоюза поддержали предложение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. Как оценивали опрошенные РИА Новости эксперты, это сопоставимо со средней ценой Urals за последние пять лет плюс небольшая премия. При этом Польша выступает за потолок цены в 30 долларов.

Агентство Bloomberg в четверг сообщало, что переговоры по потолку цен отложены в Евросоюзе из-за разногласий между странами и могут возобновиться в пятницу.