МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею о введении потолка цен на российскую нефть в 30 долларов, сообщило агентство Bloomberg.
"Я очень признателен нашим балтийским коллегам, польским коллегам, их предложения установить этот потолок на уровне 30 долларов за баррель вполне разумны. Эта идея гораздо лучше", — привело агентство заявление Зеленского в ходе его выступления по видеосвязи на конференции в Литве.
В четверг издание Politico сообщило, что большинство стран Евросоюза поддержали предложение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. Как оценивали опрошенные РИА Новости эксперты, это сопоставимо со средней ценой Urals за последние пять лет плюс небольшая премия. При этом Польша выступает за потолок цены в 30 долларов.
Агентство Bloomberg в четверг сообщало, что переговоры по потолку цен отложены в Евросоюзе из-за разногласий между странами и могут возобновиться в пятницу.
https://1prime.ru/oil/20221125/838953490.html
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