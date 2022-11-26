Эксперт ИЭФ Белогорьев: включение "Сахалина — 1" в потолок цен на нефть было выбором Токио
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Непредоставление "Сахалину — 1" исключений в механизме предельных цен на нефть и нефтепродукты из России почти наверняка было выбором Японии, участвующей в проекте через компанию Sodeco, пояснил РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
"Решение США по ограничению экспорта нефти с сахалинских проектов было явно согласовано с Японией. То есть отсутствие исключения для "Сахалина — 1" — это почти наверняка выбор японской стороны. Различие в подходах, скорее всего, связано с кризисным положением самого проекта "Сахалин — 1", которое сложилось там в апреле-октябре этого года из-за саботирования его работы со стороны ExxonMobil… Вероятно, правительство Японии предполагает, что проблемы частично сохранятся и в 2023 году", — сказал он.
ПОЧЕМУ ЯПОНЦЫ ОСТАЮТСЯ
Белогорьев напомнил, что Япония резко сократила закупки российской нефти, при этом в июне, а также в сентябре и октябре импорт не осуществлялся совсем. Всего по итогам января-октября 2022 года импорт упал на 40,5%.
"Учитывая, что послабление для "Сахалина — 2" действует тоже только до сентября 2023 года, очевидно, Япония считает, что ей не понадобятся в этот период поставки с "Сахалин — 1", — заявил эксперт.
Он также отметил, что слабый текущий интерес не означает, что Sodeco готова или, тем более, намерена уйти из самого проекта. По словам Белогорьева, японское правительство исходит из четко обозначенной и озвученной много раз установки, что компании страны должны сохранять свое присутствие на Сахалине так долго, как это возможно.
По мнению аналитика, на это есть три причины. Во-первых, жизненный цикл сахалинских проектов исчисляется десятилетиями, а не одним-двумя годами, и участие в них рассматривается Токио как стратегически важная и долгосрочно прибыльная инвестиция, что также актуально и для индийской ONGC. Во-вторых, Япония, "вполне склонная к экономическому национализму", может рассматривать остров Сахалин как исторически зависимую от себя территорию. В-третьих, японские политики могут опасаться, что их место быстро займут китайские компании.
Тем не менее, на сам проект "Сахалин — 1" отсутствие исключения из "потолка цен" повлияет не сильнее, чем на нефтяной экспорт России в целом, добавил Белогорьев. "Даже, скорее, слабее, поскольку порт Де-Кастри отличается выгодным географическим положением, благодаря чему его экспорт вряд ли заметно пострадает", — заключил он.
Накануне глава минэкономики Японии сообщил, что ценовые ограничения на импорт российской нефти, которые G7 и Евросоюз намерены ввести в декабре, будут распространяться и на проект "Сахалин — 1". При этом минфин США в своих разъяснениях к механизму потолка цены до 30 сентября 2023 года исключил из него поставки с месторождений "Сахалина — 2" при условии того, что они будут полностью импортироваться японской стороной.
Оператор "Сахалина — 1" Exxon Neftegaz Limited, владевший долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле ввел режим форс-мажора, что в итоге к осени остановило добычу газа и нефти, а также отгрузки на экспорт. Президент России Владимир Путин в октябре распорядился перевести "Сахалин — 1" в российскую юрисдикцию и временно передать управление новым оператором структуре "Роснефти" (20%). Японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%) остались в проекте, американская ExxonMobil занимается выходом.
https://1prime.ru/oil/20221126/838959207.html