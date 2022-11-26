МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Непредоставление "Сахалину — 1" исключений в механизме предельных цен на нефть и нефтепродукты из России почти наверняка было выбором Японии, участвующей в проекте через компанию Sodeco, пояснил РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Власти Японии не исключат нефть "Сахалина — 1" из ценовых ограничений

"Решение США по ограничению экспорта нефти с сахалинских проектов было явно согласовано с Японией. То есть отсутствие исключения для "Сахалина — 1" — это почти наверняка выбор японской стороны. Различие в подходах, скорее всего, связано с кризисным положением самого проекта "Сахалин — 1", которое сложилось там в апреле-октябре этого года из-за саботирования его работы со стороны ExxonMobil… Вероятно, правительство Японии предполагает, что проблемы частично сохранятся и в 2023 году", — сказал он.

ПОЧЕМУ ЯПОНЦЫ ОСТАЮТСЯ

Белогорьев напомнил, что Япония резко сократила закупки российской нефти, при этом в июне, а также в сентябре и октябре импорт не осуществлялся совсем. Всего по итогам января-октября 2022 года импорт упал на 40,5%.

"Учитывая, что послабление для "Сахалина — 2" действует тоже только до сентября 2023 года, очевидно, Япония считает, что ей не понадобятся в этот период поставки с "Сахалин — 1", — заявил эксперт. СМИ: лимит цен на нефть из России выгоден лишь США, а навредит Москве и ЕС

Он также отметил, что слабый текущий интерес не означает, что Sodeco готова или, тем более, намерена уйти из самого проекта. По словам Белогорьева, японское правительство исходит из четко обозначенной и озвученной много раз установки, что компании страны должны сохранять свое присутствие на Сахалине так долго, как это возможно.

По мнению аналитика, на это есть три причины. Во-первых, жизненный цикл сахалинских проектов исчисляется десятилетиями, а не одним-двумя годами, и участие в них рассматривается Токио как стратегически важная и долгосрочно прибыльная инвестиция, что также актуально и для индийской ONGC. Во-вторых, Япония, "вполне склонная к экономическому национализму", может рассматривать остров Сахалин как исторически зависимую от себя территорию. В-третьих, японские политики могут опасаться, что их место быстро займут китайские компании.

Тем не менее, на сам проект "Сахалин — 1" отсутствие исключения из "потолка цен" повлияет не сильнее, чем на нефтяной экспорт России в целом, добавил Белогорьев. "Даже, скорее, слабее, поскольку порт Де-Кастри отличается выгодным географическим положением, благодаря чему его экспорт вряд ли заметно пострадает", — заключил он. СМИ: в ЕС отложили обсуждение лимита цен на нефть до следующей недели

Накануне глава минэкономики Японии сообщил, что ценовые ограничения на импорт российской нефти, которые G7 и Евросоюз намерены ввести в декабре, будут распространяться и на проект "Сахалин — 1". При этом минфин США в своих разъяснениях к механизму потолка цены до 30 сентября 2023 года исключил из него поставки с месторождений "Сахалина — 2" при условии того, что они будут полностью импортироваться японской стороной.

Оператор "Сахалина — 1" Exxon Neftegaz Limited, владевший долей в 30%, в марте заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле ввел режим форс-мажора, что в итоге к осени остановило добычу газа и нефти, а также отгрузки на экспорт. Президент России Владимир Путин в октябре распорядился перевести "Сахалин — 1" в российскую юрисдикцию и временно передать управление новым оператором структуре "Роснефти" (20%). Японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%) остались в проекте, американская ExxonMobil занимается выходом.