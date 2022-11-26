ВАШИНГТОН, 26 ноя — ПРАЙМ. Американская администрация разрешила компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле и поставлять их в США, ослабив санкции, действующие в отношении латиноамериканского государства, сообщило министерство финансов. В Германии опасаются массового исхода предприятий в другие страны

"Разрешаются… продажа, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron", — сказано в генеральной лицензии.

Министерство пояснило, что речь идет о совместных предприятиях с участием Chevron и венесуэльской PdVSA.

Лицензия, выписанная сроком на полгода, при этом не позволяет выплачивать налоги или роялти правительству Венесуэлы.