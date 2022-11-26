США разрешили Chevron импортировать нефть из Венесуэлы
США разрешили компании Chevron импортировать нефть из Венесуэлы
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — ПРАЙМ. Американская администрация разрешила компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле и поставлять их в США, ослабив санкции, действующие в отношении латиноамериканского государства, сообщило министерство финансов.
"Разрешаются… продажа, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron", — сказано в генеральной лицензии.
Министерство пояснило, что речь идет о совместных предприятиях с участием Chevron и венесуэльской PdVSA.
Лицензия, выписанная сроком на полгода, при этом не позволяет выплачивать налоги или роялти правительству Венесуэлы.
https://1prime.ru/oil/20221126/838962017.html
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