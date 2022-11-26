КАИР, 26 ноя — ПРАЙМ. Решения на предстоящей встрече ОПЕК+ в декабре будут приняты исходя из ситуации на нефтяном рынке, заявил информационному агентству INA помощник генерального директора иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Саадун Мохсен.

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"Будущее решение относительно сохранения текущего сокращения, дополнительного нового сокращения или увеличения объемов добычи будет учитывать рыночную ситуацию и будет направлено на создание баланса", — заявил Мохсен.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК ранее написала, что Саудовская Аравия и другие страны-участницы ОПЕК+ обсуждают возможность принятия решения об увеличении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день на предстоящей встрече ОПЕК+, которая запланирована на 4 декабря. Ранее участники альянса договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября и конца 2023 года.

Министр нефти Кувейта Бадер аль-Мулла вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ опроверг во вторник это сообщение.

Согласно последнему решению ОПЕК+, альянс в ноябре сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи.