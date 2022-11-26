КАИР, 26 ноя — ПРАЙМ. Решения на предстоящей встрече ОПЕК+ в декабре будут приняты исходя из ситуации на нефтяном рынке, заявил информационному агентству INA помощник генерального директора иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Саадун Мохсен. США ослабили санкции против Венесуэлы

"Будущее решение относительно сохранения текущего сокращения, дополнительного нового сокращения или увеличения объемов добычи будет учитывать рыночную ситуацию и будет направлено на создание баланса", — заявил Мохсен.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК ранее написала, что Саудовская Аравия и другие страны-участницы ОПЕК+ обсуждают возможность принятия решения об увеличении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день на предстоящей встрече ОПЕК+, которая запланирована на 4 декабря. Ранее участники альянса договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября и конца 2023 года.

Министр нефти Кувейта Бадер аль-Мулла вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ опроверг во вторник это сообщение.

Согласно последнему решению ОПЕК+, альянс в ноябре сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи.