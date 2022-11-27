В Ангарске локализовали пожар на предприятии нефтепереработки
В Ангарске локализовали пожар на предприятии нефтепереработки на площади 200 "квадратов"
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ИРКУТСК, 27 ноя — ПРАЙМ. Произошедший на территории АО "Ангарская нефтехимическая компания" пожар локализован на площади 200 квадратных метров, сообщило ГУМЧС по Иркутской области.
"В 09.12 (04.12 мск) пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Производится охлаждение оборудования и установки, тушение продолжается с помощью специальных средств", — сказано в сообщении.
Служба отметила, что перекрыто поступление материалов в установку при этом идет дальнейшее выгорание оставшегося горючего. Также сообщается, что пострадавших нет, в борьбе с пожаром участвовали 104 человека и 25 единиц техники.
По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, площадь пожара в момент локализации составила 250 квадратных метров. Об этом он сообщил в Telegram.
Прокуратура поставила на контроль ход проверки причин пожара.
Сообщение о пожаре на технологической установке теплообменника промышленной площадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК) поступило в пожарно-спасательную службу Ангарска в 09.05 (04.05 мск). На момент прибытия первого подразделения площадь пожара составляла 200 квадратных метров.
https://1prime.ru/oil/20221127/838962942.html
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