ИРКУТСК, 27 ноя — ПРАЙМ. Произошедший на территории АО "Ангарская нефтехимическая компания" пожар локализован на площади 200 квадратных метров, сообщило ГУМЧС по Иркутской области. В МЧС раскрыли причину пожара на газопроводе в Ленинградской области

"В 09.12 (04.12 мск) пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Производится охлаждение оборудования и установки, тушение продолжается с помощью специальных средств", — сказано в сообщении.

Служба отметила, что перекрыто поступление материалов в установку при этом идет дальнейшее выгорание оставшегося горючего. Также сообщается, что пострадавших нет, в борьбе с пожаром участвовали 104 человека и 25 единиц техники.

По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, площадь пожара в момент локализации составила 250 квадратных метров. Об этом он сообщил в Telegram.

Прокуратура поставила на контроль ход проверки причин пожара.

Сообщение о пожаре на технологической установке теплообменника промышленной площадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК) поступило в пожарно-спасательную службу Ангарска в 09.05 (04.05 мск). На момент прибытия первого подразделения площадь пожара составляла 200 квадратных метров.