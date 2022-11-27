МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Намибийские компании пообещали ускорить разработку добычи нефти в недавно обнаруживших месторождениях в стране, первая партия ожидается через пять лет, заявил РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва. Посол Намибии заявил о росте цен на удобрения из-за антироссийских санкций

"Нефтяные компании, обнаружившие месторождения в Намибии, пообещали ускорить разработку, и первая партия нефти ожидается примерно через пять лет", — сказал посол.

Он напомнил, что Намибия в 2022 году открыла месторождения легкой нефти с попутным газом в двух скважинах: Venus-1 и Graft-1, пробуренных в бассейне реки Ориндж компаниями Total Energies и Shell.

"Компаниям необходимо провести оценочное бурение, чтобы определить коммерческую целесообразность. Бурение начнется в ноябре 2022 года, поэтому прогнозируемые объемы производства будут установлены после этапа оценки", — подчеркнул он в интервью агентству.

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