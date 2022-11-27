ИРКУТСК, 27 ноя — ПРАЙМ. Открытое горение на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании (АНХК) ликвидировано, сообщило ГУМЧС по Иркутской области. В Ангарске локализовали пожар на предприятии нефтепереработки

"В 13:17 (10.17 мск) открытое горение на производственной площадке ликвидировано, по уточненной информации на общей площади 200 квадратных метров, оперативные службы продолжают проливку оборудования и разборку конструкций",— сказано в сообщении.

Представитель АНХК сообщил журналистам, что пострадавших нет, происшествие не оказало влияния на работу комбината, создана комиссия для выяснения причин случившегося.

На комбинате также подтвердили ликвидацию возгорания.

В пожарно-спасательную службу Ангарска утром в воскресенье поступило сообщение о пожаре на технологической установке теплообменника промышленной площадки АНХК. На площади 200 квадратных метров пожар локализовали. Поступление материалов в установку было перекрыто. К борьбе с пожаром привлекались 104 человека и 25 единиц техники.

Ангарская нефтехимическая компания (входит в структуру "Роснефти" с 2007 года) — крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии. Проектная мощность предприятия составляет 10,2 миллиона тонн нефти в год.