МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Welt ужаснулись комментарию канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что Германия хочет остановить закупки российской нефти с января 2023 года. Немцам предрекли резкое повышение цен на электроэнергию

"Он в своем уме? Нефтяное эмбарго навредит не России, а Германии. Выдержит ли наш народ очередной скачок цен?" — написал один из пользователей.

"Шольц хорошо вжился в роль американской марионетки. Но пора остановиться", — отметил другой юзер.

"Меня аж затошнило. Может этот горе-канцлер объяснит мне, как мы будем оплачивать счета?", — воскликнул еще один комментатор.

"Какой же Шольц глупый! Россия просто найдет других покупателей, тогда как немецкому народу снова придется страдать", — подчеркнул четвертый пользователь.

"Уважаемый Шольц, высылаю вам мои счета, чек вышлите по почте", — с сарказмом отметил еще один комментатор. Названы три страны, к которым подкрался валютный кризис

"Шольц своими действиями наносит невероятный ущерб собственной стране. Его решение можно сравнить с государственной изменой", — подытожили читатели.

Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции, в свою очередь, также включают в себя запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. В полную же силу эмбарго начнет работать 5 декабря.