МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Потолок цен на нефть из России является непродуманным действием Запада и опасен для всей мировой экономики, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв. Эксперт оценил включение Японией "Сахалина — 1" в потолок цен на нефть

"Санкционные действия Запада в отношении России выглядят недостаточно продуманными. Что двигало западными странами, когда они задумали установить "потолок" цен на российскую нефть? Снизить доходы нашей страны", — сказал он и пояснил, что основная проблема РФ сейчас в том, что она не может потратить значительную часть экспортных доходов – ограничены возможности закупок импортных товаров, а также не может формировать резервы в валютах развитых стран.

Широв считает, что именно поэтому доллар и стал для России токсичной валютой. "Поэтому, сдерживая наши доходы и одновременно ограничивая российский импорт, западные страны не добиваются краткосрочных целей по давлению на российскую экономику", — подчеркнул эксперт. Он также увидел странность в том, что до этого решения додумались государства, считающие себя лидерами рыночных отношений. Эксперты не считают, что возможный потолок цен на газ изменит картину рынка

"Ведь оно меняет все правила игры на энергетических рынках, а это опасно для всей мировой экономики и, прежде всего, для ряда стран, принимающих это решение", — заключил он.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 28 ноября в 10.00 мск.