Эксперт РАН Широв: потолок цен на российскую нефть является непродуманной мерой Запада
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Потолок цен на нефть из России является непродуманным действием Запада и опасен для всей мировой экономики, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.
"Санкционные действия Запада в отношении России выглядят недостаточно продуманными. Что двигало западными странами, когда они задумали установить "потолок" цен на российскую нефть? Снизить доходы нашей страны", — сказал он и пояснил, что основная проблема РФ сейчас в том, что она не может потратить значительную часть экспортных доходов – ограничены возможности закупок импортных товаров, а также не может формировать резервы в валютах развитых стран.
Широв считает, что именно поэтому доллар и стал для России токсичной валютой. "Поэтому, сдерживая наши доходы и одновременно ограничивая российский импорт, западные страны не добиваются краткосрочных целей по давлению на российскую экономику", — подчеркнул эксперт. Он также увидел странность в том, что до этого решения додумались государства, считающие себя лидерами рыночных отношений.
"Ведь оно меняет все правила игры на энергетических рынках, а это опасно для всей мировой экономики и, прежде всего, для ряда стран, принимающих это решение", — заключил он.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 28 ноября в 10.00 мск.
https://1prime.ru/oil/20221127/838963869.html