WSJ считает рост поставок нефти из Венесуэлы маловероятным из-за технических вопросов
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Существенные объемы нефти из Венесуэлы вряд ли будут поступать на рынок в ближайшее время, несмотря на ослабление американских санкций, поскольку прежде американская Chevron должна решить ряд технических задач, включая восстановление инфраструктуры, пишет газета Wall Street Journal.
Ранее в ноябре американская администрация разрешила компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их в США, ослабив санкции, действующие в отношении латиноамериканского государства. Министерство финансов пояснило, что речь идет о совместных предприятиях с участием Chevron и венесуэльской PDVSA. Лицензия, выписанная сроком на полгода, при этом не позволяет выплачивать налоги или роялти правительству Венесуэлы.
"Администрация Байдена внесла значительные изменения в свою политику в отношении Венесуэлы, когда позволила Chevron вновь добывать нефть в южноамериканской стране, но это решение в краткосрочной перспективе даст небольшой рост мировой добычи нефти", — сообщает издание. Прежде компании нужно решить ряд технологических проблем при сохранении остальных американских санкций, которые необходимо изменить, чтобы обеспечить поставки большего количества венесуэльской нефти на рынок, отмечает газета.
В числе первоочередных задач, стоящих перед Chevron, ремонт сломанного оборудования, решение перебоев подачи энергии и устранение проблем с трубопроводами, найм сотен работников, несмотря на отток квалифицированного персонала из страны, а также решение вопросов безопасности.
"Количество денег, необходимых для инвестиций в Венесуэлу для восстановления потерянной добычи, огромно", — комментирует изданию нефтяной аналитик Хосе Чалхуб (José Chalhoub). По оценке эксперта, сумма вложений может составить до 50 миллиардов долларов, при этом в течение следующих шести месяцев Chevron может увеличить добычу примерно на 20-30 тысяч баррелей в день, что недостаточно в масштабах мирового рынка.
Кроме того, перед вложениями Chevron хочет получить выплату долга в размере более 4 миллиардов долларов от государственной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA), взыскание этого долга может занять два-три года. Аналитики считают, что Chevron может потребоваться минимум год, чтобы вернуть добычу на уровень в 200 тысяч баррелей в день на своих четырех совместных предприятиях с PDVSA, считают аналитики.
https://1prime.ru/oil/20221128/838967407.html