Цена нефти марки Brent упала ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января
Цена нефти марки Brent упала на 3,19 процента, ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром падают более чем на 3%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.12 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,19%, до 81,08 доллара за баррель, минутами ранее опускалась ниже 81 доллара; январских фьючерсов на WTI — на 3,2%, до 73,88 доллара.
https://1prime.ru/oil/20221128/838967791.html
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