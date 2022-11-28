МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром падают более чем на 3%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января, следует из данных торгов. FT: в Евросоюзе осудили идею Польши о потолке цен на российскую нефть

По состоянию на 10.12 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,19%, до 81,08 доллара за баррель, минутами ранее опускалась ниже 81 доллара; январских фьючерсов на WTI — на 3,2%, до 73,88 доллара.