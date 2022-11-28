МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. На декабрьском заседании ОПЕК+ будет принимать решения, учитывая условия на рынке, а также баланс спроса и предложения. Об этом в субботу заявил высокопоставленный представитель нефтяной компании SOMO Саадун Мохсен, сообщает государственное информационное агентство Ирака.
В октябре альянс сократил добычу на 2 млн баррелей в день, и это сыграло важную роль в стабилизации мирового рынка, отметил он.
По словам представителя SOMO, уменьшение целевого уровня добычи ОПЕК+ не привело к снижению нефтяного экспорта Ирака.
В настоящее время на долю Ирака приходится 11% от совокупной добычи ОПЕК+, которая составляет 43 млн баррелей в день, и в следующем году цена барреля нефти составит как минимум 85-95 долларов, полагают в SOMO.
Следующее заседание ОПЕК+ состоится в Вене 4 декабря.
Рынок нефти столкнулся со "значительными колебаниями котировок" из-за пандемии, замедления мировой экономики и ситуации на Украине, что затрудняет задачу по обеспечению ценовой стабильности, заключил Саадун Мохсен.
https://1prime.ru/oil/20221128/838968560.html
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