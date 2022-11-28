BР возобновила работу крупного перерабатывающего завода в Роттердаме
ВР подтвердила возобновление работы крупного перерабатывающего завода в Роттердаме
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Представитель ВР в субботу подтвердил, что компания возобновляет работу крупного перерабатывающего завода в Роттердаме.
Работа на нем была прервана на неделю из-за спора с рабочими по поводу оплаты труда. Представитель профсоюзов ранее в субботу сказал, что в понедельник рабочие планируют восстановить некоторые операции.
"Мы рады сообщить, что операции на перерабатывающем заводе ВР в Роттердаме сегодня восстановлены", — указал представитель компании в электронном заявлении.
"Мы по-прежнему общаемся с профсоюзами, чтобы прийти к соглашению", — говорится в заявлении.
https://1prime.ru/oil/20221128/838968980.html
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