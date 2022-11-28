МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут краткосрочно "нырнуть" ниже 80 долларов за баррель, так как, помимо коронавирусных ограничений, на котировки давят ожидания введения высокого "ценового потолка" на российскую нефть и ужесточение денежно-кредитной политики в мире, заявил РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Цена нефти марки Brent упала ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января

"На наш взгляд, ценовая слабость нефти может на какое-то время сохраниться, Brent краткосрочно может "нырнуть" ниже 80 долларов. Помимо проблем с коронавирусом в КНР, на котировки сырья сейчас давят ожидания введения высокого "ценового потолка" на нефть из России, а также опасения за спрос в свете нацеленности мировых ЦБ на ужесточение денежно-кредитной политики", — сказал аналитик.

В понедельник утром цена марки Brent опускалась ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января. По состоянию на 11.20 мск февральские фьючерсы торговались примерно по 81,3 доллара, дешевея на 2,9%.

По словам Бахтина, если стоимость нефти в ближайшее время начнет опускаться ниже, то со стороны ОПЕК+ возможны словесные интервенции, а по итогам ближайшего заседания — и решения, нацеленные на стабилизацию ценовых уровней. "Безусловно, ситуация с COVID-19 в Китае — это одна из важных переменных, которую крупнейшие экспортеры не могут не учитывать, принимая свои решения", — отметил эксперт, отвечая на вопрос, может ли распространение коронавируса в КНР повлиять на решение альянса.

При этом краткосрочно поддержать нефтяные цены могли бы ясность в вопросе "ценового потолка" на российскую нефть, риторика и действия ОПЕК+, а также признаки улучшения вирусной ситуации в Китае.