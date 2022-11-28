Эксперт Трухачев: ЕС уступит движимой русофобией Польше и снизит потолок цен на нефть
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Требование польский и прибалтийских властей вдвое снизить верхнюю планку цен на российскую нефть продиктовано исключительно русофобией и желанием напомнить о себе, Европейский союз им уступит. Такое мнение высказал РИА Новости доцент РГГУ Вадим Трухачев.
Ранее сообщалось, что большинство членов сообщества поддержали предложение ЕК установить потолок цен на "черное золото" из России на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли это предложение "слишком выгодным" для Москвы — по их мнению, цена должна быть в два раза ниже. В результате переговоры зашли в тупик.
"Прагматизм – это вообще не про нынешние власти Польши… Во всем остальном прагматизма там нет, а есть дичайшая идеологическая русофобия. Желание напомнить о себе как о патологических русофобах, не готовых уступать России вообще ни в чем, является единственной причиной нынешнего польского поведения. Желание напомнить о себе как о борцах с Россией, причем в большей степени собственным избирателям, нежели кому-то еще", — прокомментировал эксперт текущую ситуацию.
По словам Труханова, Европейский союз согласует показатель после небольшого торга, "уступив полякам и прибалтам" около пяти долларов.
Поляки и прибалты на такую уступку согласятся, так как они не хотят вообще сорвать введение предельной стоимости нефти из России, считает эксперт.
В начале октября Евросоюз ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Среди прочего он включает законодательную основу для установления предельных цен на российскую нефть, которая перевозится по морю в третьи страны. Предполагается, что это ограничение вступит в силу с 5 декабря — для нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. Кроме того, в те же даты должен начать действовать запрет на ввоз российской нефти в сам ЕС.
Президент Владимир Путин, комментируя заявления о потолке цен, не раз подчеркивал, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.
https://1prime.ru/oil/20221128/838969410.html