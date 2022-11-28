МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Требование польский и прибалтийских властей вдвое снизить верхнюю планку цен на российскую нефть продиктовано исключительно русофобией и желанием напомнить о себе, Европейский союз им уступит. Такое мнение высказал РИА Новости доцент РГГУ Вадим Трухачев. Не только санкции и потолки: что поджидает российскую экономику в 2023 году

Ранее сообщалось, что большинство членов сообщества поддержали предложение ЕК установить потолок цен на "черное золото" из России на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли это предложение "слишком выгодным" для Москвы — по их мнению, цена должна быть в два раза ниже. В результате переговоры зашли в тупик.

"Прагматизм – это вообще не про нынешние власти Польши… Во всем остальном прагматизма там нет, а есть дичайшая идеологическая русофобия. Желание напомнить о себе как о патологических русофобах, не готовых уступать России вообще ни в чем, является единственной причиной нынешнего польского поведения. Желание напомнить о себе как о борцах с Россией, причем в большей степени собственным избирателям, нежели кому-то еще", — прокомментировал эксперт текущую ситуацию.

По словам Труханова, Европейский союз согласует показатель после небольшого торга, "уступив полякам и прибалтам" около пяти долларов.

Поляки и прибалты на такую уступку согласятся, так как они не хотят вообще сорвать введение предельной стоимости нефти из России, считает эксперт.

В начале октября Евросоюз ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Среди прочего он включает законодательную основу для установления предельных цен на российскую нефть, которая перевозится по морю в третьи страны. Предполагается, что это ограничение вступит в силу с 5 декабря — для нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. Кроме того, в те же даты должен начать действовать запрет на ввоз российской нефти в сам ЕС.

Президент Владимир Путин, комментируя заявления о потолке цен, не раз подчеркивал, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.