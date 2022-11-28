МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон оказывает давление на страны Европейского союза с целью ограничить цены на российскую нефть, передает Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата. "Шоковая терапия". Саудовская Аравия приготовила сюрприз для США

По словам собеседника издания, США ради введения потолка цен на "черное золото" из России "давят" как на сообщество, так и на каждую страну-члена отдельно.

На прошлой неделе большинство стран Евросоюза поддержали предложение Европейской комиссии определить лимит стоимости российской нефти на уровне 65-70 долларов за баррель. Власти Польши и прибалтийских государств заявили, что стоимость должна быль ниже в два раза, отметив "выгоду" идеи для России. В результате переговоры зашли в тупик.

Позднее Financial Times, сославшись на европейского дипломата, писала, что предложение Варшавы может нарушить единство Европейского союза.