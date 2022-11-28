МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК+ вряд ли отреагирует в ближайшее время на ужесточающиеся ограничения по коронавирусу в Китае снижением добычи, чтобы вернуть цены на нефть к росту, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. ОПЕК+ примет решение по добыче нефти с учетом ситуации на рынке

В понедельник утром цена нефти марки Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января. По состоянию на 13.30 мск февральские фьючерсы торговались примерно по 81,4 доллара, теряя около 2,8%.

Рынки обращают внимание на ситуацию с коронавирусом в Китае, где в субботу был выявлен 39 791 новый случай заражения. Китай четвертый день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19. В воскресенье в центре Пекина прошла демонстрация против ковидных ограничений. Ранее, 24 ноября, были ужесточены ограничительные меры в ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай, люди теперь вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.

"К ответу на этот вопрос надо подходить с той точки зрения, что альянс своими решениями не фиксирует прошлое, а планирует будущее. Если добыча будет снижена, значит, ситуация в Китае и ожидания рецессии негативные. Но, с моей точки зрения, никакой реакции от ОПЕК+ в ближайшее время не будет, так как происходящее — слишком мимолетно на фоне необходимости технических мероприятий для ограничения добычи", — ответил Канищев на вопрос, как может отреагировать ОПЕК+ на снижение цены Brent из-за коронавирусных ограничений в Китае.

Эксперт объяснил, что жесткие и бескомпромиссные ограничения в Китае негативно влияют на работу его промышленности и, значит, на потребление энергоресурсов. Если ситуация будет ухудшаться, то этот фактор влияния на цену нефти сохранится, продолжил он. "Однако в данном случае невозможно ничего предполагать из-за полного отсутствия информации о реальном положении дел в Китае, поэтому на ближайший квартал я бы не делал никаких прогнозов, ни в сторону ухудшения, ни в сторону улучшения ситуации", — добавил Канищев.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября ОПЕК+ вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью вокруг прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале и в начале 2023 года, поэтому и было принято решение вновь сократить добычу.