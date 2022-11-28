Польша призвала ЕС как можно скорее отказаться от российской нефти
Премьер Польши Моравецкий призвал ЕС как можно скорее отказаться от российской нефти
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Варшава призывает Евросоюз в кратчайшие сроки отказаться от поставок нефти из России, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
"Мы… выступаем за то, чтобы как можно быстрее "выключить" российскую нефть", — сообщил он, выступая перед журналистами.
По словам Моравецкого, Польша стала одним из основных инициаторов множества антироссийских мер. И сейчас отказ от российской нефти является одним из вопросов в повестке ЕС.
Ранее польские власти выражали намерение отказаться от сырья из России до конца текущего года. При этом страна уже не закупает российские уголь и газ.
По данным агентства Bloomberg, страны Евросоюза приостановили работу над потолком цен на российскую нефть в связи с разногласиями. При этом ранее сообщалось, что большая часть государств ЕС поддержала ограничение стоимости сырья уровнем в 65-70 долларов за баррель, однако Польша посчитала такой лимит слишком "мягким".
https://1prime.ru/oil/20221128/838975768.html
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