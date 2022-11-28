МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Варшава призывает Евросоюз в кратчайшие сроки отказаться от поставок нефти из России, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Польша предложила ввести плавающий потолок цен на газ

"Мы… выступаем за то, чтобы как можно быстрее "выключить" российскую нефть", — сообщил он, выступая перед журналистами.

По словам Моравецкого, Польша стала одним из основных инициаторов множества антироссийских мер. И сейчас отказ от российской нефти является одним из вопросов в повестке ЕС.

Ранее польские власти выражали намерение отказаться от сырья из России до конца текущего года. При этом страна уже не закупает российские уголь и газ.

По данным агентства Bloomberg, страны Евросоюза приостановили работу над потолком цен на российскую нефть в связи с разногласиями. При этом ранее сообщалось, что большая часть государств ЕС поддержала ограничение стоимости сырья уровнем в 65-70 долларов за баррель, однако Польша посчитала такой лимит слишком "мягким".