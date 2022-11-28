МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник снижаются, приблизившись к минимумам за этот год. Беспокойство по поводу перспектив спроса на нефть усилилось на фоне уличных протестов против антиковидных мер в Китае. Нефть продолжает дешеветь на рисках вокруг спроса

Около 15.48 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 1,32 доллара, или 1,6%, по 82,31 доллара за баррель. Ранее в понедельник цены падали более чем на 3%, до 80,61 доллара за баррель, минимума с 4 января.

Фьючерсы на WTI упали в цене на 75 центов, или 1%, до 75,53 доллара за баррель. В ходе торгов котировки опускались до 73,60 доллара, минимума с 22 декабря 2021 года.

На прошлой неделе котировки обоих сортов нефти падали до 10-месячных минимумов, продемонстрировав третье недельное снижение подряд.

Фил Флинн, аналитик Price Futures Group, отмечает, что цены на нефть замедлили снижение, поскольку внимание инвесторов переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится в конце недели.

"По нашему мнению, распродажи, вызванные новостями о протестах в Китае, были чрезмерными, — подчеркнул Флинн. — Объемы запасов остаются вблизи рекордных минимумов. Вероятность очередного сокращения добычи ОПЕК+ увеличивается".