МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером умеренно растут в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Котировки отыгрывают падение цен, вызванное протестами против антиковидных мер в Китае. Эксперт предрек падение мировых цен на нефть ниже 80 долларов за баррель

По состоянию на 20.04 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,17%, до 83,85 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,58%, до 76,72 доллара. Ранее днем цены на нефть падали более чем на 3% — Brent опускалась ниже 81 доллара за баррель впервые с 11 января, а WTI торговалась ниже 74 долларов.

Жители многомиллионного китайского города Шанхай, расположенного на востоке страны, в воскресенье вышли на демонстрацию против политики жестких антиковидных ограничений, проводимой китайскими властями на фоне рекордной заболеваемости в стране. Трейдеры опасаются, что это негативно отразится как на состоянии экономики КНР, так и на мировой экономике в целом. На этом фоне спрос на энергоносители, в частности на нефть, снижается, что объясняет падение цен.

"Нефть стала самой большой жертвой событий, разворачивающихся в Китае, которые оказывают негативное влияние на перспективы спроса. Инвесторы опасаются, что власти будут жестко бороться с протестующими и еще сильнее ужесточат ограничения на фоне рекордно высоких ежедневных заражений", — полагает ведущий аналитик XM Раффи Бояджан (Raffi Boyadjian), мнение которого приводит портал MarketWatch.