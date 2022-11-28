МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. ЕС обсуждает возможность установления потолка цен на нефть из России на уровне 62 доллара за баррель, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов. Чешский министр подтвердил обсуждение в ЕС потолка цен на газ 13 декабря

По их словам, переговоры внутри ЕС застопорились. Сообщается, что Польша и страны Прибалтики заявили, что уровень цен по-прежнему слишком высокий.

Агентство Рейтер отмечает со ссылкой на дипломатов, что представители ЕС не смогли в понедельник согласовать потолок цен.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что переговоры ЕС по потолку цен на российскую нефть отложены из-за разногласий между странами и могут возобновиться позже. До этого сообщалось, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.