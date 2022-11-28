ВАШИНГТОН, 28 ноя — ПРАЙМ. Нефтяная компания Chevron, первой из американских компаний получившая разрешение властей США на возобновление добычи нефти в Венесуэле, сама должна определить объем добычи в латиноамериканской стране, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге для журналистов.

Добыча нефти

США разрешили Chevron импортировать нефть из Венесуэлы

"Еще предстоит понять, как много будет добываться там (в Венесуэле — ред.). Chevron сама должна определить это", — сообщил он.

Кирби подчеркнул, весь добытый объем нефтепродуктов "должен поступать" в США.