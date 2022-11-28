ВАШИНГТОН, 28 ноя — ПРАЙМ. Нефтяная компания Chevron, первой из американских компаний получившая разрешение властей США на возобновление добычи нефти в Венесуэле, сама должна определить объем добычи в латиноамериканской стране, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге для журналистов. США разрешили Chevron импортировать нефть из Венесуэлы

"Еще предстоит понять, как много будет добываться там (в Венесуэле — ред.). Chevron сама должна определить это", — сообщил он.

Кирби подчеркнул, весь добытый объем нефтепродуктов "должен поступать" в США.