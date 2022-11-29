Евросоюз вновь не достиг соглашения о потолке цен на российскую нефть
Reuters: в Евросоюзе не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть из-за позиции Польши
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Представителям государств Евросоюза снова не удалось договориться об уровне ценового потолка на российскую нефть, поставляемой по морю, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.
По словам одного из собеседников Reuters, договоренности не удалось достичь из-за позиции Польши, которая требовала снизить лимит.
На переговорах обсуждался лимит в $62 за баррель, польская сторона требовала снизить его до $30.
"Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой", — заявил собеседник Reuters.
https://1prime.ru/oil/20221129/838980246.html
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