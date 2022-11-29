МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Представителям государств Евросоюза снова не удалось договориться об уровне ценового потолка на российскую нефть, поставляемой по морю, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов. СМИ: ЕС обсуждает потолок цен на нефть на уровне 62 долларов за баррель

По словам одного из собеседников Reuters, договоренности не удалось достичь из-за позиции Польши, которая требовала снизить лимит.

На переговорах обсуждался лимит в $62 за баррель, польская сторона требовала снизить его до $30.

"Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой", — заявил собеседник Reuters.