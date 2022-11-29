ТАШКЕНТ, 29 ноя — ПРАЙМ. АО "Узбекнефтегаз" изучает возможность импорта нефти из Казахстана по приемлемым ценам, в частности, рассматриваются варианты закупок у частных нефтедобывающих компаний, сообщает во вторник пресс-служба компании. Нефть дорожает на перспективах сокращения предложения

По данным пресс-службы, представители "Узбекнетфгеза" и ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (бывшее СП Jizzakh Petroleum, владеет узбекским Ферганским НПЗ) обсудили со специалистами АО "Казмунайгаз" перспективы закупки казахстанского углеводородного сырья.

"В соответствии с двусторонним соглашением, достигнутым между руководством министерств энергетики Узбекистана и Казахстана, изучается возможность импорта нефти из Казахстана по приемлемым ценам на нефтеперерабатывающие заводы Узбекистана", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Узбекнефтегаза".

В "Казмунайгазе" пояснили, что нефтяное сырье, добываемое компанией, поставляется для загрузки казахстанских НПЗ и румынской "дочки" Rompetrol, а объемы нефти совместных предприятий – по уже заключенным договорам. "При этом было отмечено, что в Казахстане много частных нефтегазодобывающих предприятий, которые считаются привлекательными с точки зрения порядка ценообразования на сырье и логистики поставок", — уточнили в пресс-службе. Евросоюз вновь не достиг соглашения о потолке цен на российскую нефть

"В целях установления контактов с этими предприятиями между министерствами энергетики обеих сторон достигнута договоренность о продолжении работы по импорту казахстанской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Узбекистана", — добавили в "Узбекнефтегазе".

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется главным образом из России железнодорожным транспортом, что повышает ее себестоимость. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в январе-сентябре выросла на 1,1%, до 587,9 тысячи тонн.