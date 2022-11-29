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2022-11-29T10:50:02+03:00
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2022
https://1prime.ru/oil/20221129/838984084.html
Россия заняла жесткую позицию по потолку цен на нефть, заявил Новак
Нефть
Новости
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РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ЖЕСТКУЮ ПОЗИЦИЮ ПО ПОТОЛКУ ЦЕН НА НЕФТЬ, ОН НЕПРИЕМЛЕМ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 29.11.2022
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ЖЕСТКУЮ ПОЗИЦИЮ ПО ПОТОЛКУ ЦЕН НА НЕФТЬ, ОН НЕПРИЕМЛЕМ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ — НОВАК
Новость дополняется