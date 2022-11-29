МИНСК, 29 ноя — ПРАЙМ. Организации Белоруссии и России должны до 25 декабря согласовать предполагаемые тарифы на 2023 год на транзит российской нефти по белорусской территории, сообщили РИА Новости в министерстве антимонопольного регулирования и торговли республики (МАРТ). Новак рассказал об увеличении морских поставок нефти на китайский рынок

Ранее "Транснефть" сообщила, что получила от Белоруссии запрос об увеличении тарифа за транзит нефти по своей территории в следующем году на 39% из-за сокращения грузооборота вдвое.

"Методикой (согласованной ранее белорусской и российской сторонами — ред.) предусмотрено, что организации трубопроводного транспорта Республики Беларусь и транспортная организация Российской Федерации согласовывают проектные величины тарифов в срок до 25 декабря", — проинформировали в министерстве, чьим постановлением утверждаются тарифы на прокачку нефти по Белоруссии.

Там подчеркнули, что переговорный процесс о величине индексации тарифов на 2023 год между указанными организациями трубопроводного транспорта еще не завершен. В МАРТ заявили, что еще не располагают информацией о ходе переговоров и "что-либо комментировать или давать оценку позиций сторон — участников переговорного процесса до принятия окончательного решения по данному вопросу" считают преждевременным. Евросоюз вновь не достиг соглашения о потолке цен на российскую нефть

В министерстве отметили, что вопросы изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии, регламентированы соответствующей методикой, утвержденной 27 января 2010 года министерством экономики Белоруссии и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации.

МАРТ Белоруссии своим постановлением установил с 1 февраля 2022 года тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на своей территории. Тариф на транзит российской нефти тогда был увеличен на 7,4% по сравнению с тарифами предыдущего года.