МИНСК, 29 ноя — ПРАЙМ. Организации Белоруссии и России должны до 25 декабря согласовать предполагаемые тарифы на 2023 год на транзит российской нефти по белорусской территории, сообщили РИА Новости в министерстве антимонопольного регулирования и торговли республики (МАРТ).

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Ранее "Транснефть" сообщила, что получила от Белоруссии запрос об увеличении тарифа за транзит нефти по своей территории в следующем году на 39% из-за сокращения грузооборота вдвое.

"Методикой (согласованной ранее белорусской и российской сторонами — ред.) предусмотрено, что организации трубопроводного транспорта Республики Беларусь и транспортная организация Российской Федерации согласовывают проектные величины тарифов в срок до 25 декабря", — проинформировали в министерстве, чьим постановлением утверждаются тарифы на прокачку нефти по Белоруссии.

Там подчеркнули, что переговорный процесс о величине индексации тарифов на 2023 год между указанными организациями трубопроводного транспорта еще не завершен. В МАРТ заявили, что еще не располагают информацией о ходе переговоров и "что-либо комментировать или давать оценку позиций сторон — участников переговорного процесса до принятия окончательного решения по данному вопросу" считают преждевременным.

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В министерстве отметили, что вопросы изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии, регламентированы соответствующей методикой, утвержденной 27 января 2010 года министерством экономики Белоруссии и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации.

МАРТ Белоруссии своим постановлением установил с 1 февраля 2022 года тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на своей территории. Тариф на транзит российской нефти тогда был увеличен на 7,4% по сравнению с тарифами предыдущего года.