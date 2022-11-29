МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Трубопроводные поставки нефти из России в Китай по итогам 10 месяцев 2022 года составили 33,26 миллиона тонн, сообщил вице-президент CNPC Хуан Юнчжан. "Роснефть" нарастила поставки в Китай на 9,5 процента

"За 10 месяцев 2022 года из РФ в Китай по трубопроводу было импортировано 33,26 миллиона тонн нефти", — сказал он, выступая на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Как сообщил ранее в ходе форума глава "Роснефти" Игорь Сечин, Россия сейчас занимает второе место по поставкам нефти на рынок Китая. За январь-октябрь объем поставок увеличился на 9,5% — почти до 72 миллионов тонн, рассказал он.