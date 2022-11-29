Китайская CNPC оценила объем трубопроводных поставок нефти из России
CNPC: трубопроводные поставки российской нефти в Китай достигли 33,26 миллиона тонн
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Трубопроводные поставки нефти из России в Китай по итогам 10 месяцев 2022 года составили 33,26 миллиона тонн, сообщил вице-президент CNPC Хуан Юнчжан.
"За 10 месяцев 2022 года из РФ в Китай по трубопроводу было импортировано 33,26 миллиона тонн нефти", — сказал он, выступая на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
Как сообщил ранее в ходе форума глава "Роснефти" Игорь Сечин, Россия сейчас занимает второе место по поставкам нефти на рынок Китая. За январь-октябрь объем поставок увеличился на 9,5% — почти до 72 миллионов тонн, рассказал он.
https://1prime.ru/oil/20221129/838987082.html
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