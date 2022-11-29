МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ на встрече в воскресенье, 4 декабря, скорее всего, сохранит добычу нефти на прежнем уровне, хотя есть шанс и сокращения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК+

"ОПЕК+, скорее всего, сохранит добычу нефти без изменений на встрече в воскресенье", — пишет агентство, ссылаясь на пять источников. При этом два других источника сказали агентству, что дополнительное сокращение также может быть рассмотрено, однако посчитали этот вариант маловероятным.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября ОПЕК+ вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью вокруг прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, поэтому и было принято решение вновь сократить добычу.