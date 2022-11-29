МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть переходили к снижению на фоне сообщений СМИ о возможном сохранении добычи нефти ОПЕК+ на прежнем уровне, следует из данных торгов. СМИ: ОПЕК+ может сохранить уровень нефтедобычи, но есть шанс сокращения

Агентство Рейтер ранее во вторник — чуть позже 19.00 мск — со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+, скорее всего, сохранит добычу нефти без изменений на встрече в воскресенье, 4 октября. Другие собеседники агентства добавили, что дополнительное сокращение также может быть рассмотрено, однако посчитали этот вариант маловероятным.

По состоянию на 19.54 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,62%, до 84,42 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 78,05 доллара.

До выхода сообщения агентства обе марки дорожали более чем на 2%, Brent торговался на уровне 85,9 доллара за баррель, WTI – на 79,2 доллара, а сразу после новостей — слегка дешевели.