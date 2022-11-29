МЕХИКО, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство Венесуэлы по итогам прошедших переговоров с президентом нефтяной компании Chevron в ближайшие часы подпишет новые соглашения о совместном бизнесе и добыче нефти, сообщил вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам, министр нефтяной промышленности Тарек Эль-Аиссами. США разрешили Chevron импортировать нефть из Венесуэлы

"Я провел успешную рабочую встречу с президентом Chevron Хавьером Ла Росой; эта нефтяная компания в следующем году отметит 100-летие работы в Венесуэле. В ближайшие несколько часов мы подпишем контракты о содействии развитию совместных компаний и добыче нефти, как и всегда — на условиях, определенных конституцией и другими венесуэльскими законами", — написал политик в своем Twitter.

США ранее пошли на ослабление нефтяных санкций в отношении Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства. Нефтяная Chevron первой из американских компаний получила разрешение властей США на возобновление добычи нефти в Венесуэле.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны в 2014-2020 годах сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.