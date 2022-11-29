КАИР, 29 ноя — ПРАЙМ. Ирак намерен нарастить экспорт нефти с 3,35 миллиона баррелей в сутки до 3,6 миллиона во второй половине 2023 года, сообщил во вторник генеральный директор иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Саадун Мохсен. Власти Ирака заявили о стремлении поддерживать стабильные цены на нефть

"Ирак планирует увеличить экспорт нефти на 250 тысяч баррелей в сутки в начале второй половины будущего года — с нынешних 3 миллионов 350 тысяч баррелей в сутки до 3,6 миллиона", — цитирует иракское информационное агентство INA заявление главы SOMO.

Согласно заявлению Мохсена, Ирак также разработал несколько проектов, которые позволят в будущем нарастить совокупный объем экспорта до 5 миллионов 500 тысяч баррелей в сутки.

Экспорт нефти в мае текущего года принес Ираку рекордную за 50 лет сумму — 11,477 миллиарда долларов при средней стоимости барреля на уровне 112,19 доллара. Но с мая по сентябрь месячные показатели доходов фиксировали постепенное снижение, упав до 8,8 миллиарда долларов при объеме экспорта на уровне 98,7 миллиона баррелей. Поступления от экспорта нефти в октябре составили около 9,26 миллиарда долларов, тем самым прервав череду летних снижений.