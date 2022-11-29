Ирак намерен нарастить экспорт нефти в 2023 году до 3,6 миллиона баррелей в сутки
Читать 1prime.ru в
КАИР, 29 ноя — ПРАЙМ. Ирак намерен нарастить экспорт нефти с 3,35 миллиона баррелей в сутки до 3,6 миллиона во второй половине 2023 года, сообщил во вторник генеральный директор иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Саадун Мохсен.
"Ирак планирует увеличить экспорт нефти на 250 тысяч баррелей в сутки в начале второй половины будущего года — с нынешних 3 миллионов 350 тысяч баррелей в сутки до 3,6 миллиона", — цитирует иракское информационное агентство INA заявление главы SOMO.
Согласно заявлению Мохсена, Ирак также разработал несколько проектов, которые позволят в будущем нарастить совокупный объем экспорта до 5 миллионов 500 тысяч баррелей в сутки.
Экспорт нефти в мае текущего года принес Ираку рекордную за 50 лет сумму — 11,477 миллиарда долларов при средней стоимости барреля на уровне 112,19 доллара. Но с мая по сентябрь месячные показатели доходов фиксировали постепенное снижение, упав до 8,8 миллиарда долларов при объеме экспорта на уровне 98,7 миллиона баррелей. Поступления от экспорта нефти в октябре составили около 9,26 миллиарда долларов, тем самым прервав череду летних снижений.
https://1prime.ru/oil/20221129/838995362.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.