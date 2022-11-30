МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Введение потолка цен на российскую нефть не только не принесет желаемых Западом результатов, но и может обернуться для стран "большой семерки" страшными последствиями, уверен обозреватель американского журнала The National Interest Мэтью Мэй. "Эй, раскошеливайтесь". Американцы в шоке от нового требования Зеленского

Журналист считает, что политика ограничения цен на российскую нефть и превращение G7 в картель покупателей лишь пошатнет хрупкое равновесие мирового рынка топлива.

По мнению Мэй, несмотря на "хитрую логику", план "большой семерки", скорее всего, приведет к потрясениям на мировых энергетических рынках, а его влияние на снижение доходов от продажи российской нефти на самом деле будет минимальным.

"В обоих сценариях предположения западных политиков об эффективности и политических издержках их экономической войны против России будут поставлены под сомнение", — отметил Мэй. Байден посетовал, что никто не понял эффекта от его экономических инициатив

Обозреватель напомнил, что страны Европы оказались не в состоянии утвердить конкретный предел цен, потому что сам принцип "потолка" работает на укрепление экономической многополярности, а это невыгодно для Соединенных Штатов. Он также подчеркнул, что арсенал безболезненных экономических выпадов стран Запада в сторону России уже иссяк, и теперь у Вашингтона и Брюсселя не осталось других вариантов, кроме как вводить меры, причиняющие вред самим странам "семерки".

"Западные санкции привели к значительным издержкам для России, но у американских и европейских политиков быстро заканчивается экономическое оружие, применение которого не приведет к немедленному самоповреждению. В июле JPMorgan прогнозировал, что если Россия выполнит свои угрозы прекратить экспорт нефти в страны, участвующие в ценовом ограничении, цена на нефть марки Brent может подскочить до 380 долларов за баррель. Если это произойдет, цена экономической кампании Запада против России может стать непосильной для всех", — подытожил автор.

В начале октября Евросоюз ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Среди прочего он включает законодательную основу для установления предельных цен на российскую нефть, которая перевозится по морю в третьи страны. Предполагается, что это ограничение вступит в силу с 5 декабря — для нефти, с 5 февраля — для нефтепродуктов. Кроме того, в те же даты должен начать действовать запрет на ввоз российской нефти в сам ЕС.

Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не намерена ничего поставлять за рубеж в ущерб собственным интересам. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.