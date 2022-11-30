МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Немецкие власти ведут переговоры с Польшей и Казахстаном по поставкам сырья на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на фоне скорого запрета на импорт российских ресурсов, сообщил замглавы Минэкономики Германии Михаэль Келльнер. Катар подписал соглашение о поставках СПГ в Германию

"Запрет на импорт — это обещание канцлера Олафа Шольца федеральному правительству. Наша задача — шаг за шагом реализовывать отдельные пункты, чтобы дополнительные поставки нефти для Шведта шли через Польшу и Казахстан, и это именно то, над чем мы работаем изо всех сил", — рассказал он в беседе с агентством DPA.

По словам чиновника, польские власти выразили интерес к экспорту "черного золота" после тестовой поставки из Гданьска. Он подчеркнул, что НПЗ вносит значительный вклад в безопасность снабжения западной Польши.

Келльнер добавил, что в декабре планируется встреча с правительственной делегацией из Казахстана в Берлине.

Принятый на уровне Евросоюза запрет на импорт российской сырой нефти вступит в силу 5 декабря. НПЗ в Шведте в настоящее время снабжается почти исключительно нефтью из России по трубопроводу "Дружба".