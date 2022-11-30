МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили темпы роста до 2%, следует из данных торгов. Инвесторы оценивают перспективы по поводу дальнейшей политики ОПЕК+, при этом ожидая еженедельную статистику по запасам этого сырья от минэнерго США. Госдеп США признал возможность импорта Пакистаном российской нефти

По состоянию на 13.57 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,15%, до 86,06 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 2,3%, до 80 долларов. Утром нефть дорожала в пределах 1%.

Внимание трейдеров обращено к новостям по поводу заседания ОПЕК+. Альянс решил отменить заседание технического мониторингового комитета экспертов, которое планировалось провести в пятницу, 2 декабря, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что все встречи пройдут онлайн.

Как сообщали СМИ, решение провести заседания в режиме видеоконференции связано с тем, что ОПЕК+ не планирует изменений в параметрах своего нефтяного соглашения.

В среду вечером минэнерго США сообщит данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 25 ноября. Аналитики ждут снижения на 2,8 миллиона, при этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что оценивает падение на 7,9 миллиона.