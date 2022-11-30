Нефть дорожает более чем на два процента на ожиданиях по политике ОПЕК+ и запасам в США
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили темпы роста до 2%, следует из данных торгов. Инвесторы оценивают перспективы по поводу дальнейшей политики ОПЕК+, при этом ожидая еженедельную статистику по запасам этого сырья от минэнерго США.
По состоянию на 13.57 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,15%, до 86,06 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 2,3%, до 80 долларов. Утром нефть дорожала в пределах 1%.
Внимание трейдеров обращено к новостям по поводу заседания ОПЕК+. Альянс решил отменить заседание технического мониторингового комитета экспертов, которое планировалось провести в пятницу, 2 декабря, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что все встречи пройдут онлайн.
Как сообщали СМИ, решение провести заседания в режиме видеоконференции связано с тем, что ОПЕК+ не планирует изменений в параметрах своего нефтяного соглашения.
В среду вечером минэнерго США сообщит данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 25 ноября. Аналитики ждут снижения на 2,8 миллиона, при этом в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что оценивает падение на 7,9 миллиона.
https://1prime.ru/oil/20221130/839005075.html