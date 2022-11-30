Захарова раскритиковала идею ограничить цены на российскую нефть
Захарова: идея о "потолке цен" на российскую нефть создает крайне опасный прецедент
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Ограничение цен на российскую нефть нарушает рыночные правила и создает опасную ситуацию в глобальной торговле, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"На мой взгляд, это не потолок, а дно, они немножко перепутали локацию местами", — заявила она во время брифинга.
По словам Захаровой, такие меры похожи на ценовой диктат и грозят сбоями в логистических цепочках.
Кроме того, представитель МИД отметила, что многие нефтедобывающие страны не поддерживают идею об ограничении цен на сырье, поскольку понимают, что тоже могут попасть под удар по политическим причинам или даже безосновательно.
Западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы в связи со спецоперацией на Украине. Ограничения затронули в том числе энергетическую отрасль.
Евросоюз в координации с государствами "Большой семерки" начал обсуждать возможность установить ценовой лимит на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель, однако Польша и страны Прибалтики потребовали снизить планку. Пока что стороны все еще не достигли договоренностей по этому вопросу.
https://1prime.ru/oil/20221130/839007652.html
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