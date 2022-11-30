МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Ограничение цен на российскую нефть нарушает рыночные правила и создает опасную ситуацию в глобальной торговле, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"На мой взгляд, это не потолок, а дно, они немножко перепутали локацию местами", — заявила она во время брифинга.

По словам Захаровой, такие меры похожи на ценовой диктат и грозят сбоями в логистических цепочках.

Кроме того, представитель МИД отметила, что многие нефтедобывающие страны не поддерживают идею об ограничении цен на сырье, поскольку понимают, что тоже могут попасть под удар по политическим причинам или даже безосновательно. В США рассказали о страшных последствиях провала "потолка цен" на нефть

Западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы в связи со спецоперацией на Украине. Ограничения затронули в том числе энергетическую отрасль.

Евросоюз в координации с государствами "Большой семерки" начал обсуждать возможность установить ценовой лимит на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель, однако Польша и страны Прибалтики потребовали снизить планку. Пока что стороны все еще не достигли договоренностей по этому вопросу.