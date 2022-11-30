МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Европейский Союз, вероятнее всего, решит установить "потолок" цен на российскую нефть на уровне 62 доллара за баррель, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе. Захарова раскритиковала идею ограничить цены на российскую нефть

"Последние переговоры проходят вблизи и даже немного ниже 62 долларов, что, я думаю, скорее всего, ближе к окончательной цифре, которую примет ЕС", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Еврокомиссия не станет откладывать введение нефтяного эмбарго, даже есть странам не удастся согласовать предельные цены на сырье. При этом предложение отложить эмбарго прозвучало на переговорах, но не было поддержано.

Запад ввел масштабные санкции против России в связи с началом СВО на Украине. Меры затронули в том числе энергетическую отрасль. Россия заняла жесткую позицию по потолку цен на нефть, заявил Новак

Недавно Евросоюз в координации с G7 начал обсуждение по вопросу ограничения цен на поставки нефти из России. Предполагалось, что стоимостной "потолок" может составить 65-70 долларов за баррель. Однако Польша и Прибалтика сочли такой уровень слишком высоким и потребовали снизить его вдвое.

На текущий момент стороны не пришли к единой позиции под данному вопросу.