МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 ноября, упали сразу на 12,6 миллиона баррелей, или на 2,9%, — до 419,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Показатель находится на минимуме с августа 2022 года.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 2,8 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 25 ноября, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, говорится обзоре.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,1 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в августе составила 11,98 миллиона баррелей в сутки, а в сентябре – 12,13 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 8 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 80 тысяч баррелей в день — до 11,83 миллиона, на следующий год понизило на 50 тысяч баррелей, до 12,31 миллиона баррелей в день.