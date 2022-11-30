МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Страны-члены Евросоюза изучают понижение обсуждаемого лимита цен на российскую нефть до 60 долларов за баррель из-за отсутствия соглашения в рамках сообщества, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Источник назвал возможный уровень "потолка" цен на российскую нефть

"Государства ЕС обсуждают установление лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, чтобы способствовать достижению соглашения между широким кругом членов блока и G7", — следует из сообщения.

По информации издания, показатель пока не предложили для официального обсуждения.

Большинство участников Европейского союза поддержали идею Еврокомиссии ограничить цены на российское "черное золото" на уровне 65-70 долларов за баррель. Польша, согласно СМИ, назвала показатель "слишком мягким", а греческие власти хотят лимитировать цену на уровне не ниже 70 долларов за баррель.