МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут более чем на 3%; рынки реагируют на факторы со стороны спроса и предложения, такие как скорое заседание ОПЕК+ и смягчение коронавирусных ограничений в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. В Евросоюзе хотят "снизить" потолок цен на нефть до 60 долларов за баррель

По состоянию на 19.38 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,1%, до 86,86 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,16%, до 80,67 доллара. При этом с начала месяца Brent потеряла в цене около 8,6%, WTI — около 7%.

Инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на воскресенье, 4 декабря. Ранее СМИ сообщали, что на заседании альянс может рассмотреть дополнительное сокращение добычи нефти, однако посчитали такой исход маловероятным. Цены на нефть реагируют на новости о сокращении добычи повышением.

Ранее в среду стало известно, что китайские власти с 1 декабря ослабят коронавирусные ограничения на территории экономической зоны аэропорта Чжэнчжоу в Китае, где расположен завод тайваньской компании Foxconn по производству iPhone. Инвесторы встречают сообщения о смягчении карантинных мер в КНР с оптимизмом, так как это оказывает положительный эффект на экономику страны и обеспечивает рост спроса на энергоносители, такие как нефть.

Помимо этого, трейдеры обращают внимание на статистику по запасам нефти в США, опубликованную в среду минэнерго страны. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 ноября, упали сразу на 12,6 миллиона баррелей, или на 2,9%, — до 419,1 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с августа нынешнего года. Кроме того, стратегический резерв уменьшился на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,4%, — до 389,1 миллиона баррелей. Показатель снижается еженедельно начиная с сентября 2021 года и сейчас находится на минимуме с марта 1984 года.

"Нефть начинает снова набирать обороты, и похоже, что и спрос, и предложение могут стать "бычьими". Если коронавирусные ограничения в Китае будут постепенно смягчаться, а ОПЕК будет придерживаться прежнего курса (на снижение добычи нефти — ред.), цены на нефть могут вырасти еще на 5-10%" — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Oanda Corp. Эдвард Мойя (Edward Moya).