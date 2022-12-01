МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Ливии необходимо добывать нефти выше уровня в 1,4 миллиона баррелей в сутки для диверсификации экономики, заявил в четверг глава Центробанка страны Садик аль-Кабир. Турция начала требовать страховку у нефтяных танкеров, сообщили СМИ

"Если мы хотим достичь сдвига в нашей экономике, то добыча нефти должна быть на уровне не менее 1,4 миллиона баррелей в сутки", — заявил аль-Кабир агентству Bloomberg. На данный момент добыча составляет 1,2 миллиона баррелей.

По мнению главы ЦБ, в случае падения цен на нефть ниже отметки в 70 долларов за баррель рост государственных расходов будет невозможно покрыть.

Аль-Кабир отметил, что банк поддерживает усилия правительства в Триполи по увеличению добычи нефти для покрытия недостачи энергоресурсов.

По его словам, Национальная нефтяная корпорации Ливии получила в текущем году порядка 1,7 миллиарда долларов на различные проекты развития нефтяной сферы.

"Дополнительные доходы позволят расширить масштаб проектов по развитию инфраструктуры, стимулировать частный сектор и диверсифицировать экономику и источники дохода", — отметил аль-Кабир. В Евросоюзе хотят "снизить" потолок цен на нефть до 60 долларов за баррель

Он сообщил, что внутренний долг Ливии составляет почти 32 миллиарда долларов. По его словам, в этом году вновь не удалось решить вопрос объединения двух центробанков из-за остающихся разногласий между Триполи и властями на востоке страны.

Ранее главы конкурирующих законодательных органов Ливии договорились об объединении исполнительной власти в стране до конца этого года.

В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Однако действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.