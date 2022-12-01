МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к росту, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать перспективы по поводу баланса спроса и предложения на рынке, в том числе что касается сделки ОПЕК+. Турция начала требовать страховку у нефтяных танкеров, сообщили СМИ

По состоянию на 13.40 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,83%, до 87,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до 81,25 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 0,5%.

Инвесторы продолжают следить за перспективами спроса и предложения нефти. Так, инвесторы ожидают заседание ОПЕК+, которое запланировано на воскресенье, 4 декабря. Трейдеры оценивают вероятность того, будут ли изменены параметры нефтяного соглашения.

Трейдеры также опасаются возможной рецессии на фоне политики мировых ЦБ поднимать ставки из-за высокой инфляции, а также мер Китая в борьбе с коронавирусом. Экономические перспективы могут повлиять на нефтяной спрос.

"Решение ОПЕК+ остается неопределенным, но вполне вероятно продление текущих сокращений добычи. Группе нужно будет лучше понять реальные меры Китая по COVID перед тем, как делать что-то еще с уровнями добычи", — рассказал агентству Bloomberg управляющий директор Vanir Global Markets Pte. Джеймс Уистлер (James Whistler).