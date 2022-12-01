МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Введение потолка цен на российскую нефть сигнализирует, что любая страна может стать следующей "жертвой" санкционной политики ЕС и США после России и Китая, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Лавров назвал утверждение об отсутствии санкций на агропродукцию ложью

Ранее источник в Брюсселе рассказал РИА Новости, что Евросоюз может ограничить стоимость "черного золота" на уровне 62 долларов за баррель.

По словам главы внешнеполитического ведомства, установка цен со стороны ярых приверженцев свободной конкуренции является интересным развитием событий, которое указывает остальным государствам на необходимость отходить от использования навязанных западными странами инструментов.

"Потому что Запад, если вы ему завтра не понравитесь — Россия уже не понравилась, Китай уже становится объектом санкций… Кто угодно может быть следующим", — подчеркнул Лавров.