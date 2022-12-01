МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки нефти, в ноябре 2022 года снизилась на 5,9% по отношению к октябрю нынешнего года — до 66,47 доллара за баррель, а в годовом выражении — на 16,6%, следует из сообщения Минфина России. Нефть дорожает на перспективах спроса и предложения

"Средняя цена на нефть марки Urals в ноябре 2022 года сложилась в размере 66,47 доллара за баррель, что в 1,19 раз ниже, чем в ноябре 2021 года (79,68 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.

В октябре 2022 года марка Urals стоила в среднем 70,62 доллара за баррель.

В январе-ноябре 2022 года средняя цена на Urals сложилась в размере 78,32 доллара за баррель против 68,66 доллара за аналогичный период 2021 года.