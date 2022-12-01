МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Страны Европейского союза достигли предварительной договоренности ввести потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, ожидают ответа польской стороны до 18:00 по московскому времени. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата. Путин призвал не полагаться на нефте- и газодоллары

Кроме того, европейские чиновники не исключили возможного пересмотра показателя, если предложенный уровень будет как минимум на пять процентов ниже рыночных цен на ресурс.

По информации агентства Bloomberg, переоценка потолка цен на российское "черное золото" будет проходить каждые два месяца.

По словам президента России Владимира Путина, страна не станет экспортировать нефть в страны, если это будет противоречит ее интересам. Вице-премьер

Александр Новак добавлял, что Россия откажется поставлять "черное золото" государствам, присоединившимся к потолку. По его мнению, подобные ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты.