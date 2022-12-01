МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Начальный лимит цен на российскую нефть установят на уровне 60 долларов за баррель, в дальнейшем может измениться, сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Путин призвал не полагаться на нефте- и газодоллары

"Мы начинаем с 60 (долларов за баррель) и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени", отметил он, подчеркнув, что показатель планируется "время от времени" пересматривать.

Замглавы американского ведомства добавил, что механизм ограничения цен на энергоресурс запустят до 5 декабря.

По словам президента России Владимира Путина, страна не станет экспортировать нефть в страны, если это будет противоречит ее интересам. Вице-премьер

Александр Новак добавлял, что Россия откажется поставлять "черное золото" государствам, присоединившимся к потолку. По его мнению, подобные ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты.