МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут приблизительно на 1-2%, рынки реагируют на слова китайских чиновников об оптимизации коронавирусной политики, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Кроме того, важным фактором является скорое заседание альянса ОПЕК+.

По состоянию на 21.03 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,99%, до 87,83 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,76%, до 81,97 доллара.

Ранее в четверг вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала к дальнейшей оптимизации антиковидных мер после того, как в минувшие выходные в нескольких крупных городах страны прошли протесты против неизбирательной и слишком строгой политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которой Китай придерживается почти с самого начала пандемии.

Кроме того, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на воскресенье, 4 декабря, и оценивают вероятность того, что параметры нефтяного соглашения будут изменены.

Помимо этого, на стоимость "черного золота" влияют дискуссии вокруг ограничения цены на российскую нефть. Ранее в четверг заместитель главы минфина США Уолли Адейемо заявил, что США и их союзники успеют запустить механизм ограничений цены на нефть из РФ до 5 декабря, и отметил, что потолок цен начнется с 60 долларов за баррель, но в дальнейшем может быть изменен.

"Хотя не стоит ожидать резких изменений в политике руководства Китая, особенно до мартовского съезда (Коммунистической партии Китая — ред.), любое, даже скромное смягчение политики нулевого коронавируса будет и должно приветствоваться", — сказал порталу MarketWatch старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).