МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+, как ожидается, оставит без изменений уровни нефтедобычи по итогам заседания, которое состоится в воскресенье. Тем не менее некоторые аналитики полагают, что без дальнейшего сокращения добычи со стороны ОПЕК+ цены на нефть могут продолжить снижаться. Представитель ФРС заявил о необходимости дальнейшего повышения ставок

Заседание картеля и его союзников, включая Россию, состоится в онлайн-формате, хотя ранее ожидалось, что встреча пройдет очно в Вене. Источники в альянсе говорят, что смена формата заседания может сигнализировать о вероятном сохранении текущих уровней добычи.

В начале октября страны ОПЕК+ договорились снизить совокупное производство нефти на 2 млн баррелей в день с ноября. Обновленная сделка ОПЕК+ будет действовать до конца декабря 2023 года. Учитывая, что объемы производства нефти в некоторых странах альянса и без того отставали от квот, фактическое сокращение добычи ОПЕК+, как предполагается, составит 1-1,1 млн баррелей в день.

Как сообщили Reuters осведомленные источники, ОПЕК+ теперь хочет оценить влияние на рынок потолка цен на российскую нефть. Также в альянсе ждут большей ясности относительно перспектив спроса на нефть в Китае. Ожидается, что власти Китая могут смягчить антиковидные меры после беспрецедентных протестов.

Тем не менее некоторые аналитики не исключают возможность сюрприза. Они отмечают, что на рынке сохраняется избыток предложения, который может обернуться падением цен, если ОПЕК+ не сократит добычу еще сильнее.

"Нельзя исключать вероятности дальнейшего сокращения добычи", — отметил Стивен Бреннок, аналитик PVM. "В противном случае на рынке может произойти очередной обвал", — добавил он, не указав, насколько низко могут опуститься цены.

Цены на нефть Brent, которые после начала военной спецоперации на Украине подскочили к 14-летнему максимуму выше 139 долларов за баррель, в четверг торговались по 88 долларов за баррель. Котировки умеренно восстановились с 12-месячных минимумов, достигнутых ранее на этой неделе.

Котировки в последнее время находятся под давлением на фоне карантинных ограничений в Китае, а также неспособности стран Евросоюза договориться об уровне, на котором будет установлен потолок для цен на российскую нефть. Аналитики ING отмечают, что недавнее снижение нефтяных цен является причиной, по которой нельзя исключать вероятность дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+.

Между тем Амрита Сен, сооснователь Energy Aspects, пока не ожидает изменения политики ОПЕК+.

В Energy Aspects прогнозируют, что ОПЕК+ может в какой-то степени увеличить добычу после 2-го квартала следующего года, чтобы сбалансировать предложение и спрос.

Аналитик UBS Джованни Стауново отмечает, что отсутствие ясности относительно объемов предложения из России может привести к тому, что ОПЕК+ оставит квоты без изменений. Между тем снижение спроса в Китае и вероятность задействования стратегических нефтяных резервов в США могут подтолкнуть альянс к дальнейшему сокращению добычи, добавляет Стауново.