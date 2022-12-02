МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Решение государств Запада ввести ценовой потолок на российской нефти продиктовано их стремлением защититься от скачков цен на этот ресурс, что является "оскорбительным" и недопустимым "искажением" рынка, пишет портал Yahoo News Japan. Япония опубликовала статистику по товарообороту с Россией за октябрь

Как считают авторы, эта мера "не вызывает ничего, кроме противоречивых чувств", а "конструкция" указанных санкций выглядит спорно.

В материале отмечается, что ограничение экспортных цен, видимо, преследует цель снизить волатильность нефтяных цен и защитить от скачков Европу и США, которые "не выдержат дальнейшего роста цен на энергоносители", и это в ситуации, когда остальной мир страдает от инфляции.

При этом в статье утверждается, что то, как развитые государства "собираются и совместными усилиями искажают рынок, просто оскорбительно", это решение приведет к негативным последствиям в мире.