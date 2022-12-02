В Японии назвали "оскорбительным" установление ценового потолка на нефть
Yahoo News Japan: установление потолка цен на российскую нефть "оскорбительно" и искажает рынок
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Решение государств Запада ввести ценовой потолок на российской нефти продиктовано их стремлением защититься от скачков цен на этот ресурс, что является "оскорбительным" и недопустимым "искажением" рынка, пишет портал Yahoo News Japan.
Как считают авторы, эта мера "не вызывает ничего, кроме противоречивых чувств", а "конструкция" указанных санкций выглядит спорно.
В материале отмечается, что ограничение экспортных цен, видимо, преследует цель снизить волатильность нефтяных цен и защитить от скачков Европу и США, которые "не выдержат дальнейшего роста цен на энергоносители", и это в ситуации, когда остальной мир страдает от инфляции.
При этом в статье утверждается, что то, как развитые государства "собираются и совместными усилиями искажают рынок, просто оскорбительно", это решение приведет к негативным последствиям в мире.
https://1prime.ru/oil/20221202/839028748.html
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