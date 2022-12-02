МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предварительное согласование Евросоюзом лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, он считает, что необходимо дождаться, когда в ЕС сделают официальное заявление. В Японии назвали "оскорбительным" установление ценового потолка на нефть

"Мы не будет это никак комментировать до того, как, собственно, эти новости со ссылкой на разные источники не будут уже формализованы. Давайте дождемся, когда это будет официальное заявление", — сказал он в ответ на вопрос, как может Кремль прокомментировать согласование лимита.

Cтраны Евросоюза предварительно согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель и ожидают согласия Польши, выступившей ранее за более низкий уровень, сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.